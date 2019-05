Dededen toruna ‘yarım asırlık' muhtarlık

Elazığ'da bir köyde 45 yıldır muhtarlığı elinde bulunduran Arslan ailesi, bu seçimde de geleneği sürdürdü. Daha önce dedesi ve amcası muhtarlık yapan Nahit Aslan, seçimleri kazanarak görevine başladı.

Elazığ merkeze 38 kilometre uzaklıkta bulunan 120 haneli, 450 nüfuslu Dallıca köyünde Arslan ailesi 45 yıldır muhtarlık yapıyor. 45 yıl öncesine kadar farklı ailelerden muhtarın seçildiği köyde 1973 yılında değişim yaşandı. Arslan ailesine geçen muhtarlık, ilk olarak dede Sait Arslan'ın 1973 yılında seçimleri kazanmasıyla başladı. Dede Aslan'ın 15 yıllık muhtarlığı sonrasında oğlu Sami Arslan seçimlere girerek kazandı. 6 dönem muhtarlık yapan Sami Arslan'dan sonra bu yıl 31 Mart'ta yapılan seçimlerde ise 157 oy alan torun Nahit Arslan (47) görevi devraldı.

Köydeki herkesin muhtarı olduğunu ifade eden Muhtar Nahit Arslan, “Köyümüzde 31 Mart yerel seçimlerinde 285 seçmen oy kullandı. 157 seçmenin teveccühünü ile muhtarlığı kazanmış durumdayım. Ancak bundan sonra tüm köyün muhtarıyım. 285 seçmenime de hizmet edeceğim. Elimden gelen tüm gayreti göstereceğimden de kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Yarım asırdır muhtarlık geleneğini sürdürdüklerini belirten Arslan, “Dedem Sait Arslan 15 yıl bu görevi yaptı. Daha sonrasında amcam Sami Arslan 30 yıl yaptı. Bundan sonra da ben yapacağım. Bana, yarım asra gidecek şekilde köylülerimiz tarafından bir görev verilmiş bulunuyor. Bundan sonra köyümüz için tüm gayretimizi göstererek hizmet edeceğiz. Köyümüzü güzelleştirmek, birlik ve beraberliği inşa etmek zorundayız. Köyümüze hizmet bizlere büyük bir gurur ve mutluluk verir. Her şeyden önce köyümüze huzuru inşa edeceğiz. Gençleri teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Köyden şehre olan göçü tersine çevireceğiz. Köyü geliştirip halkımızı ve köylülerimizin köye olan sevgisini daha ileri seviyelere yükseltmek için her türlü hizmetleri sunacağız” şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Refah Arslan ise “Onun da dedesi ve amcası gibi layıkıyla görevini yağacağından eminiz. Sevdiğimizi için kendisine destek verdik. İnşallah bundan sonra köyümüzü daha iyi yerlere getirecektir” ifadelerini kullandı.