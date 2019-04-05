Definecilerden tarihi camiye büyük saygısızlık

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde definecilerin tarihi Sarahatun Camii'nin altını kazdığı ortaya çıktı. 3 şüpheli yakalanırken, Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat definecilere tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde sit alanı olan tarihi Sarahatun Camii'nin bulunduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli bir şahsın kazı yaptığını gördü. Ekipler kazı yapan şüpheliyi yakalamak için harekete geçerken, şüpheli kaçarak ağaçların altına saklandı. Ekipler, bölgede yaptıkları arama sonucu saklanan şüpheli ile gözcülük yapan toplam 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin caminin temeline ulaşmak için altını 1,5 metre derinliğinde kazdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin kullandığı 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet fener, 1 adet levye, 1 adet kova ve 1 adet çuval ele geçirildi.

Sarahatun Camii'nin 1500'lü yıllarda yapıldığını belirten Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Gece buraya gelerek caminin arkasındaki kısmı kazarak define arıyorlar. Jandarmanın titiz çalışması sonucunda 3 şahıs yakalandı" dedi.

"Tarihimizi yok etmek istiyorlar"

Jandarma ekiplerinin definecilere göz açtırmadığını söyleyen Demirpolat, “Ekipler kimseye fırsat vermiyor. Daha önce de böyle şeyler oldu. Bu ilk olarak başımıza gelmedi, son da olmaz. Şunu da bilsinler jandarma her zaman enselerinde olacak. Jandarma, titiz çalışması ile gece görüşlü Drone ile Harput'un her yerini geziyorlar. Gizli kamera ve MOBESE'lerle izlenilmektedir. Hangi akla hizmetse Sarahatun Camii'nin doğuya bakan kısmını 3 define avcısı kazıyor, tarihimizi yok etmek istiyor” diye konuştu.

"Uzun Hasan'ın annesi 1463 yılında yaptırdı"

Harput'un meydanında bulunan ve Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun tarafından 1465 yılında mescit olarak yaptırılan caminin 1585 ve 1843 yıllarında yeniden yapılarak bugünkü halini aldığı biliniyor. Kare planlı, üzeri dört kalın sütuna dayanan kubbe ve kenarları tonozla örülen caminin minberi ise taş işçiliğinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor.