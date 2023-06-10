Definecilerin talan ettiği kaya mezarları turizme kazandırılmayı bekliyor

Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen oyma kaya mezarları, define avcılarının hedefi haline geldi. Bölge halkı, tarihi miras olarak günümüze kadar gelen oyma kaya mezarlarının restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Ağın ilçesi Bademli köyü çevresinde çok sayıda bulunan oyma kaya mezarlarının, mezarda bulunan bası sikke ve yazı taşlarının incelenmesinin ardından Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Bölgede bulunan bu mezarlar, definecilerin açık hedefi haline geldi. Ölen kişilerin, kullandığı özel eşyaları ve silah ve çeşitli materyallerle gömüldüğünü bilen define avcıları, kaya mezarlarını tahrip etti. İçerisinde gizli geçitlerin olduğu kaya mezarlarını kazıp değerli eşya arayan defineciler, bölge halkının da tepkisini çekti.

Vatandaşlardan Vahap Ergan, "Burası Elazığ Ağın ilçesi Bademli köyü. Burada görmüş olduğumuz gibi, Bizans ve daha önceki dönemlere ait kaya mezarlarının olduğu söyleniyor. Yetkililerden buranın turizme kazandırılması için gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 2-2,5 metrekare genişliğinde bulunan kaya mezarlar, stil olarak Urartu kaya mezarları ile büyük benzerlik gösteriyor. Girişleri 90 çarpı 60 ebadında olan kaya mezarları, tek bir oda olarak 1,90 metre yükseklikte yapılmış.