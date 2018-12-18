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Demir kesme makasıyla kilidi kırıp, 30 bin lira çaldılar

Elazığ’da bir iş yerine girerek 30 bin TL çalan şüpheliler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Elazığ'da bir iş yerine girerek 30 bin TL çalan şüpheliler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Olay, 10 Aralık gecesi Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Uğur'a ait sakatatçı dükkanı kepenk kilidi kırılarak soyuldu. Bir şüphelinin dışarıda beklediği 2 şüphelinin ise kasada bulunan 30 bin lirayı çaldı öğrenildi. İş yerine geldiğinde soyulduğunu fark eden Uğur, durumu polise bildirdi. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.


Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde 1 şüphelinin demir kesme makasıyla kilidi kırıp açması, 2 şüphelinin de paraları çalması yansıdı.

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