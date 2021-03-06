Denetime çıkan Vali, hem çay borçlarını ödedi, hem de gözleme yaptı

Elazığ'da Koronavirüs ile mücadele kapsamında denetime çıkan Vali Erkaya Yırık, çay borçlarını ödeyip, gözleme (patila) yaparak yanındakilere ikram etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu yeni normalleşme süreciyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Dinamik Denetim Sürecine geçildi. Bu kapsamda kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunda Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve kurum müdürleriyle beraber kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Vali Yırık, denetimler sırasında girdiği bir çay ocağında müzisyenlerin biriken çay borcunu ödedi, beraberindekilere çay ısmarladı. Ardından girdiği bir patilacı dükkanında da patila yapan Vali Yırık, hem yedi hem de yanındakilere ikram etti. Vali Yırık denetim kapsamında vatandaşları ve esnafı hijyen, maske, sosyal mesafe ve yeni kurallar konusunda bilgilendirdi. Öte yandan kent genelinde başlatılan denetimlerin çok sayıda polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla düzenli olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

"Canlarımız yandı, gençlerimizi, çınarlarımızı kaybettik ve üzüntü yaşadık"

Bir yıla aşkın süredir dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de pandemiyle mücadelenin devam ettiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, "1 Mart 2021 tarihi itibari ile Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile yeni bir kontrollü normalleşme sürecine girildi. Bu güne kadar alanın tedbirlerle birlikte bu aşamaya geldik. Vatandaşlarımızın bu yeni normalleşme sürecinde salgınla mücadelede daha hassas suretiyle bu güne kadar meydana gelen bir takım kayıplarımızın, artık yaşanmamasını istiyoruz. Ülkemizin bu noktada sağlıklı bir sürece girmesi için mücadele başlatıldı. Tüm sahada gerek kamu görevlilerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz ve sağlık personelimizi bu süreçte yoğun bir çaba sarf etti. İnsanlarımız ekonomik kayıplar yaşadı, canlarımız yandı, gençlerimizi, çınarlarımızı kaybettik ve üzüntü yaşadık. Bu süreçte hayatın normal bir seyrine dönebilmesi için kabine sonrasında açıklanan riskli vilayetlerde bir takım kararlar alındı" dedi.

"Tüm vatandaşlarımız riayet etsin"

Elazığ'ın vaka sayısı ile sarı bantta değerlendirildiğine de dikkat çeken Vali Yırık, "Orta risk seviyesinde belirlenmiştir. Bu kapsamda inşallah bundan sonraki süreçte normalleşmeyle birlikte vatandaşlarımızın daha huzurlu yaşayabilmesi için bir takım takipler, denetimler ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmaya başlandı ve devam ediyor. Oluşturulan denetim ekipleriyle birlikte sahada yoğun bir şekilde o geçmiş günlere dönmemek için bundan sonraki süreci daha sağlıklı götürebilmek için arkadaşlarımız görevlerini yoğun bir şekilde icra edecekler. Bu denetimlerle birlikte vatandaşlarımız bugüne kadar hep dile getirdiğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına oto kontrollü bir şekilde yürütmeye devam ederler. Tüm vatandaşlarımız riayet etsin ki, bu sıkıntıda biran evvel kurtulalım. Tematik denetimler 4 Mart itibari ile başladı. Yeme içme yerlerini hep birlikte ziyaret edeceğiz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde, vatandaşlarımıza hayırlı işler dileyeceğiz. Bilinçlendirme çalışmaların her gün olarak farklı farklı konu bazlı planlı bir icraatla sürecek" diye konuştu.