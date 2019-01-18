Denetimli serbestlik personeli ve yükümlülere Arıcılık eğitimi

Elazığ'da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler ile kurum personeli eğitimin ardından "Arıcılık" sertifikası aldı.

Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman, Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Arıcılık Projesi kapsamında yükümlü ve personellere eğitim verildi.72 saat süren Arıcılık projesinin eğitiminde denetimli serbestlik yükümlüleri ile birlikte denetimli serbestlik personellerinden oluşan 20 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kurulan Elazığ Koruma Başkanlığının 2019 yılı 1. Olağan toplantısında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda sertifika almaya hak kazananlar için tören yapıldı.Törene Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Cumhuriyet Savcısı Veysel Ali Elhatusaru, Belediye Başkan Yardımcısı Masar Ayas, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren ile kursiyerler katıldı. Kursiyerlerin sertifikaları törene katılanlar tarafından verildi.

İnsanların ticari veya hobi amacıyla yaptığı arıcılığın aynı zamanda doğanın sürekliliğini sağlama açısından da önemli olduğu değinilen törende, kurs programı sertifika almaya hak kazanan denetimli serbestlik yükümlülerinin bilinçli bir şekilde arı yetiştiriciliği yapabilmelerinin hedeflendiği aktarıldı.