Denizi olmayan Elazığ balık ihracatından 29 milyon dolar gelir elde etti, hedef 50 milyon dolar

Keban ve Karakaya Baraj göllerinin üzerinde kurulu 167 aktif işletme ile iç sularda en fazla alabalık üreten iller arasında 1'inci sırada yer alan Elazığ, başta Japonya olmak üzere Rusya, Hollanda, Almanya ve 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Geçen sene ihracattan 29 milyon dolarlık bir gelir elde edilirken hedefin 50 milyon dolar olduğu bildirildi.

Alabalık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ve Karakaya barajlarında hem üretim hem de istihdam her geçen gün artıyor. Keban ve Karakaya Baraj Gölü kıyılarında kurulan 167 işletmede alabalık üretimi yıllık 25 bin tona ulaşırken, bu balıkların bir kısmı iç piyasada tüketiliyor bir diğer kısmı da Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Bu yıl 5 bin 500 ton balık ihraç eden Elazığ, 29 milyon dolar gelir elde etti. Balık üretimindeki artışla birlikte kentin ve ülkenin ekonomisine ciddi katma değer kattıklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, ihracat rakamında hedefin 50 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

Elazığ'ın alabalık üretiminde iç sularda ilk sırada yer aldığını aktaran Tarım ve Orman il Müdürü Ali Kılıç, "Elazığ iç su ürünleri yetiştiriciliği bakımından önemli bir potansiyele sahip bir şehrimizdir. Yaklaşık 68 bin hektarlık bir yüzey alanında su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurulu 167 tesisimiz var. Bu tesislerin kurulu kapasiteleri bakımından her geçen gün artıyor. Şuanda mevcut kapasitemiz 37 bin ton ve yıllık üretimimiz 25 bin ton olarak gerçekleşti. Elde ettiğimiz ürünlerin bir kısmı iç piyasada tüketilirken bir kısmı ise özellikle Rusya ve Avrupa birliği ülkelerine ihracat edilmektedir. 2021 yılında Elazığ'dan yapılan ihracatla ilimize yaklaşık 29 milyon dolarlık bir gelir elde edildi. Bu elde edilen döviz yine ilimizdeki müteşebbislerimiz tarafından yine su ürünleri tesislerinin işletilmesi, yenilenmesi veya yenilerinin kurulmasıyla yatırıma dönüştürülüyor" dedi.

Bakanlık olarak da üreticileri desteklediklerini vurgulayan Kılıç, "Kilogram başına 75 kuruşluk bir desteğimiz var ve 350 tona kadar çıkıyor. Elazığ'daki tarım sektörü içerisinde tarım, hayvancılık ve balıkçılık gruplandırıp kategorize edersem hakikaten su ürünleri sektörünün ilimize önemli katkısı var. İstihdam açısından, işleme teknolojisi bakımından katkıları var, ancak bunlar yeterli değil. Bunun daha çok artırılması gerekiyor. Özellikle bu istihdam ayağının su ürünleri sektörü açısından çok çok önemli olduğunu görüyorum. 34 bin ton kurulu kapasitemizle geçen yıl 25 bin ton üretim gerçekleştirdik. Kurulu kapasite ile üretim arasında bazen düşüşler olabiliyor. Üretmiş olduğumuz 25 bin tonluk üretimin 5 bin 500 tonunu ihraç ettik. Bu ihracatla da ilimize gelen 29 milyon dolarlık bir gelir var" diye konuştu.

Bunun önemli bir gelir olduğunu dile getiren Kılıç, "Biz bu rakamın önümüzdeki yıllarda 50 milyon dolarlara çıkacağını ümit ediyoruz. Tarımsal sektörü içerisinde su ürünleri ihracatı her geçen gün artarak devam ediyor. Tüm Türkiye'deki su ürünleri ihracatı 1.4 milyar dolarken Elazığ'daki ihracat artışı da özellikle de alabalıktan ve somondan elde ettiğimiz ihracat geliri de her geçen gün buna paralel olarak artıyor. Biz ümit ediyoruz ki hem üretim miktarımız artacak hem ihracat rakamlarımız artacaktır. Bunu yaparken ilimizdeki işleme sektörünü ve bu ürünleri doğrudan üreticimizden doğrudan yurtdışına ihracatını yapacak yolları bilmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.