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Deplasman yasağından habersiz 2 otobüs taraftar dışarıda kaldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş maçı için il dışında organize olan Beşiktaş taraftarları müsabakayı takip etmek için Elazığ’a geldi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş maçı için il dışında organize olan Beşiktaş taraftarları müsabakayı takip etmek için Elazığ'a geldi. Pandemi yasaklarından haberi olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı takip etmek için salona giremedi.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Elazığ İl Özel idare, Beşiktaş'ı konuk etti. İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maç için Elazığ'ın çevre illerinde organize olan ve 2 otobüsle Elazığ'a gelen siyah-beyazlı taraftarlar, pandemi önlemleri kapsamında salona alınmadı. Salona giremedikleri için takımlarını salon dışından destekleyen Beşiktaşlı taraftarlar, maçın devre arasından sonra dağıldı.


Beşiktaş formalı bazı taraftarların ise 'Elazığlıyım' diyerek salona girme çabaları sonuçsuz kaldı.

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