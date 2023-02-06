İhlas Haber Ajansı

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Deprem anı ve vatandaşların paniği kamerada

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da hissedildi. Elazığ'da deprem ve vatandaşların paniği bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı.


Deprem anı ve vatandaşların paniği bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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