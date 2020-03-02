Deprem bölgesi Elazığ'da 3. konteyner kentte son aşamaya gelindi

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle 2 konteyner kente aileler yerleştirilmeye devam ederken, 3'üncü ve bin ailenin kalmasının hedeflendiği geçici barınma merkezinde de son aşamaya gelindi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar, çadır kentlere, spor salonlarına ve geçici bakım merkezlerine yerleştirilmiş, diğer taraftan ise kentin 5 farklı noktasına konteyner kentlerin yapımı başlanmıştı. Geçici barınma merkezlerinden Doğukent'te 900 ve Kırklar Mahallesi'nde ise 456 ailenin kalacağı konteyner kentlerin kurulumu tamamlandı. Kurulumu tamamlanan konteyner kentlere şuana kadar 500'den fazla aile yerleşirken, depremzedelerin taşınma işleminin sürdüğü bildirildi.

3'üncü konteyner kentte son aşamaya geldi

Elazığspor tesislerinin yanındaki 3'üncü konteyner kent ise 75 bin metre kare alan üzerinde kuruldu. Toplam bin 16 adet olması planlanan ve şuana kadar yaklaşık bin konteynerin yerleşimi tamamlanan geçici barınma merkezinde son aşamaya gelindi. Zemin ve alt yapı çalışmasının son aşamaları yapılan ve güneş enerjileri takılmasına başlanan 3'üncü geçici barınma merkezinin önümüzdeki hafta aileler teslim edilmeye başlanmasının hedeflendiği aktarıldı.