Deprem bölgesi Elazığ'da binalar böyle yıkıldı

Elazığ'da depremde hasar gören yapıların yıkımı kent genelinde sürerken, 5 katlı iki binanın ekiplerin kontrollü yıkım çalışmasında çökme anı kameraya yansıdı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla yapı ise hasar gördü. Elazığ'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde, valilik, il özel idaresi, AFAD ve belediyenin katılımıyla yıkımı yapılacak konutlar tek tek belirlendi. Kentte 15 bin civarında yapının yıkılması kararlaştırılmasının ardından sahada başlayan çalışmalar ise hızla sürüyor. Bugüne kadar 10 bin konuttan fazlası yaklaşık 4 bin yapının yıkımı gerçekleştirildi. Kent merkezi dahil bir çok mahallede devam eden yıkımlar çevre güvenli alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi bulunan 5 katlı 2 apartmanda kontrollü bir şekilde yıkımına başlandı. Ekiplerin kontrollü yıkım çalışmasında 5 katlı binaların çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı. Kent merkezin de de yıkımlar kontrollü olarak sürürken, bu nedenle zaman zaman bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapatılıyor.

Kente genelinde yıkım çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirten yıkım sorumlularından Burak Çiftçioğlu, “Şehrin tamamen yenileneceğini umut ediyoruz. İnşallah, daha güzel, sağlam ve sağlıklı bir şehir olacaktır. Bunun için valimiz, belediye başkanımız başta olmak üzere bizler gecemizi gündüzümüze katara çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yolları ve asfaltlar bozmamaya, vatandaşı toza boğmamaya çalışıyoruz. Bizler de sonuçta bir emek veriyoruz, bu konuda vatandaşların da bizi anlamalarını rica ediyoruz. Yıkım çalışmaları, ağır hasarlı binaların yıkımı bir yılı bulmaz biter. Ancak kentsel dönüşüm son sürat devam ediyor, bu da yaklaşık 10 yılı bulur. Devletimiz, depremin ilk anından itibaren buradaydılar. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Kent genelinde yıkım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Müteahhitlerden Oğuzhan Arslan, "Aynı zamanda TOKİ'nin başlattığı yapım çalışmaları da devam ediyor. Bizler de şehrin yüklenici firmaları olarak vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hasar gören binaları yıkıp daha yeni daha sağlam, daha dayanıklı binalar yapmaya etmeye çalışıyoruz. İncelediğimiz kadarıyla binalarda bayağı sıkıntı görüyoruz. Demir olarak, beton olarak, işçilik ve imalat olarak bayağı eksikler görüyoruz. Zaten izlerseniz, binaların ne şekilde olduğunu görürsünüz. Bu binalar 90'lı yıllarda yapılmış ve deprem yönetmeliklerine uyulmadan yapılmış binalardı" diye konuştu.