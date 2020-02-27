Deprem bölgesi Elazığ'da, konteyner evlerde yaşam

Elazığ'da kurulumu tamamlanan konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerinden birine ailelerin yerleşimi sürürken, ikincisinin de tamamlandığı bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar, çadır kentlere, spor salonlarına yerleştirilmiş, bir taraftan ise 5 noktada 5 bin ailenin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulması için çalışma başlatılmıştı. Geçici barınma merkezlerinden Doğukent Mahallesi'ndeki alanda kurulumu tamamlan 900 konteyner evden 500'ünün anahtarı ailelere teslim edildi. Evlerinin anahtarlarını teslim alan aileler konteyner evlerinde yaşamaya başladı. Şuanda 386 kişinin yaşadığı konteyner evlerde gündelik hayatlarını geçiren ailelerin hayatı normale dönmeye başladı. Öte yandan, anahtarını teslim alan bazı ailelerde konteynerlere yerleşmeyi sürdürdü.

İkinci konteyner kentte bitti

Doğukent Mahallesi'nde 900 konteynerin bulunduğu ilk geçici barınma merkezinin hizmete girmesinin hemen ardından Kırklar Mahallesi'nde de yapımı süren çift katlı 456 konteynerden oluşan geçici barınma merkezi de tamamlandı.Tamamlanan ikinci konteyner kentte de ailelerin bir kaç gün içinde yerleştirilmeye başlanacağı öğrenildi. Ayrıca merkezde 2 Sivrice ilçesinde ise 1 geçici barınma merkezinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Evi yıkıldıktan sonra konteyner kentte yaşamaya başladığını belirten Gülfer Polat, “Aksaray mahallesinde oturuyordum, evim yıkıldı. Buraya geldim. Burayı devlet bana verdi. Allah razı olsun. Allah devletimizden razı olsun. Evim yıkıldıktan sonra kapıda kalmıştım" dedi.

“Burası bizim evimiz oldu artık”

Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Öznur Demirpolat ise, “Devletimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ben çalışıyorum, iki tane çocuğum var. Abdullahpaşa mahallesinde oturuyorduk evimiz yıkıldı. Bizi buraya yerleştirdiler. Herkese teşekkür ediyorum. Hayatımız normal gidiyor. İşe gidip geliyorum. Buradaki yaşama alıştık. Sonuçta evimiz yoktu bizim burası bizim evimiz oldu artık" ifadelerini kullandı.

Depremzedelerden Cebrail Uğur da, “Konteyner evimizde günlerimiz iyi geçiyor. Evimize eşyalarımızı yerleştirmiş durumdayız. Bazı eşyalarımız sığmadı. Bir yaşam sürüyoruz burada. Çok şükür, başımızı sokabilecek bir yerimiz oldu" şeklinde konuştu.