Deprem bölgesi Elazığ'da öğrencilerin, LGS heyecanı

24 Ocak'ta 6.8'lik deprem sonrası evsiz kaldıkları için konteyner kente yerleştirilen ailelerin çocukları da Liselere Giriş Sınavı heyecanı yaşadı. Konteyner kentlerde kalan öğrenciler kendilerine tahsis edilen ücretsiz servislerle okullarına giderek sınava girdi.

2019-2020 eğitim öğretim yılında korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen LGS, normalleşme sürecinin ardından ÖSYM tarafından bugün gerçekleşmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sınava girecek adaylar, Covid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl ilk kez kendi okuduğu okulda sınava girdi. 135 sınav merkezinde sınava girecek toplam 12 bin 391 aday, sabahın erken saatlerin okullarının önüne geldi. 24 Ocak'ta 6.8'lik deprem nedeniyle evsiz kalıp konteyner kentlerde kalan ailelerin çocukları da okullara valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen servis araçları ile taşındı. Öğrencilere maske dağıtılırken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Çekilen şeritlerle sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından içeri alındı. Okulların bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı.

Konteyner kentte kalan öğrencilerden Taha Sezer, “Konteyner kentte kalıyorum. Arkadaşlarımla birlikte şuanda gelecek servise binip LGS için okula gideceğiz. EBA TV'ye konteyner kentte izlemeye devam ediyordum. Şuanda da LGS'ye gireceğim, iyi çalıştım. Biraz heyecan var. Arkadaşlarımın hepsine başarıla dilerim” dedi.

Depremden dolayı evlerinden uzak olmasına rağmen kaldıkları geçici barınma merkezinde sınava çalıştığını dile getiren Yiğithan Arlıyüz ise, “Depremde evlerimiz yıkıldı, konteyner kentte kalıyoruz. Ev kadar iyi olmasa da burada yine de iyi çalıştık. İyi bir lise kazanmayı umuyorum. Heyecan var ama soruları yapabilmemiz için heyecan yapmamaya çalışacağım” diye konuştu.

Elazığ'daki sınav yerleri ve sınava girecek öğrenciler hakkında istatistiksel veriler paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ise “135 sınav merkezinde sınava girecek toplam 12 bin 391 öğrencimiz ile sınavımızı gerçekleştireceğiz. Daha önce tüm dezenfektan, hijyen çalışmaları yapıldı. En son dün itibariyle tüm okullarımızda da önlemler alındı. Maske verilecek. Sınav iki oturumdan oluşmakta. Birinci oturum sözel bölüm 50 soru, 75 dakika, arada 45 dakikalık bir süre var. Daha sonra ikinci oturumda sayısal bölüm 40 soru 80 dakika olacak. Tüm önlemlerimizi aldık. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık, inşallah da yaşamayız. Tüm kurallara dikkat etmeleri konusunda da öğrencilerimizi uyardık. Hayırlı olsun” dedi.

Veliler de çocukları gibi heyecanlı olduğunu aktardı.