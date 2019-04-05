İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Deprem Doğanbağı köyünde 5 eve hasar verdi

Elazığ’da meydana gelen 5.

Elazığ'da meydana gelen 5.2'lik depremde Doğanbağı köyünde 2 ev kısmen yıkıldı. Köyde ilk belirlemelere göre toplam 5 evde hasar meydana geldi.



Elazığ'a 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice ilçesine bağlı Kavaklı köyü merkezli saat 20.31'de yerin 9.4 km derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası kent genelinde panik yaşanırken, AFAD ekipleri başta olmak üzere Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bölgeye gitti. Bölgeye giden Vali Çetin Oktay Kaldrım'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arayarak hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de bilgi aldı.



Depremde en çok hasar Sivrice ilçesine bağlı Doğanbağı köyünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre köyde toplam 5 ev hasar gördü. Hasar gören evlerden 2'si kısmen yıkıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.