Deprem nedeniyle bilgilendirici afişler asıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından süren artçılar nedeniyle vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla kent genelinde afişler asıldı.

24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan depremin yaraları sarılırken, bir yandan da bilgilendirici faaliyetler sürüyor. Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası devam eden artçılar nedeniyle evleri hasar görenlerin yanı sıra birçok vatandaşta evine girmekten korkuyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, sahada güvenlik ve sosyal destek çalışmalarının yanı sıra kent genelinde belirli noktalara deprem anında yapılması gerekenleri anlatan afişler asıyor. Vatandaşlar ise afişlere bakarak deprem anında yapmaları gerekenleri öğreniyor.