İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deprem nedeniyle bilgilendirici afişler asıldı

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından süren artçılar nedeniyle vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla kent genelinde afişler asıldı.


24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan depremin yaraları sarılırken, bir yandan da bilgilendirici faaliyetler sürüyor. Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası devam eden artçılar nedeniyle evleri hasar görenlerin yanı sıra birçok vatandaşta evine girmekten korkuyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, sahada güvenlik ve sosyal destek çalışmalarının yanı sıra kent genelinde belirli noktalara deprem anında yapılması gerekenleri anlatan afişler asıyor. Vatandaşlar ise afişlere bakarak deprem anında yapmaları gerekenleri öğreniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.