Depremde enkazdan kurtarılan kedi, mikroçip sayesinde sahibine teslim edildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubatta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından enkaz altından sağ kurtarılan hayvanlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanına getirilerek tedavi altına alındı. Mikroçip takılı hayvanlar, sahipleri tespit edilecek kendilerine teslim ediliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubatta meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Ekipler enkaz altından insanlarla birlikte evcil hayvanlara da umut oldu. Enkaz altında kalan hayvanlar, ekipler tarafından kurtarılmalarının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanında tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan evcil hayvanlar, mikroçip kontrolü yapılarak sahiplerine ulaştırılmaya çalıştırılıyor. Depremin ardından Malatya'dan Elazığ'ın Baskil ilçesine gelen ve kedilerini enkaz alanında kaybeden Doğan ailesi, ekiplerin 'Kedinizi bulduk' demesiyle adeta havalara uçtu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam veterinerleri tarafından bakımları tamamlanan ‘Suphi' isimli kedi, 60 kilometre yol kat edilerek sahiplerine teslim edildi.

''Hayvanlara mikroçip takmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı''

Depremzede vatandaşlardan birinin Malatya'nın Çöşnük bölgesinde enkaz alanlarının orada kediyi bulduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam veterineri Mehmet Özbek, ''Kediyi kendi barındığı alana götürmüş. Bunlardan birkaç tanesine bakmaya devam ediyor ama birkaç tanesini Malatya Büyükşehir Belediyemizin Hayvan Bakım Evine getirdi. Gelir gelmez mikroçiplerine baktık hayvanların. Acaba sahipleri var mı yok mu diye. Diğer kedinin mikroçipi yoktu. Ya sahibi taktırmadı ya da sokak hayvanıydı. Bu kedimizin sistemde sahibini bulduk. Onların mutluluğu hissedince kediyi götürüp yerinde teslim edelim dedik. Malatya'dan kedimizi getirerek Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan sahiplerine teslim etmiş olduk. Hem bu can kurtuldu hem de sahipleri canlarına kavuşmuş oldu. Dolayısıyla hayvanlara mikroçip taktırmanın önemi de burada ortaya çıkmış oldu. Çünkü barınağımızda çok sayıda depremzede hayvan var. Hepsini taradım ama 10 tanesinin tek mikroçipi var. Diğer hayvanların sahiplerinin olduğu çok belli olmasına rağmen kaydedilip mikroçip taktırılmadığı için sahiplerini bulamıyoruz. Ancak sahipleri gelip bireysel olarak bulursa teslim edeceğiz” dedi.

Depremde ailecek dışarı çıktıklarını aktaran kedinin sahibi Mehmet Doğan, “Kediyi de yanımıza aldık ama sonra durmadığı için evde biraz yem verelim bir de ihtiyaçlarını karşılasın diye evde bırakıp çıktık. O esnada tekrar deprem oldu. Tüm aramalarımıza rağmen kediyi bulamadık ama çip taktırdığımız için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bizlere ulaştırıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.