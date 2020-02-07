Depremde, Fırat Üniversitesi Hastanesi de önemli görev üstlendi

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde Fetih Sekin Şehir Hastanesi'nin yanı sıra Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'de önemli görev üstlenerek ilk 48 saatte başvuran yaklaşık bin 500 kişiye baktı, yaralı durumda olan 191 kişiden 185'inin tedavisi yapıldı, 6'sının ise halen devam ettiği öğrenildi.

24 Ocakta Merkez üssü Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremde çok sayıda yapı hasar görürken Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Yaralıların büyük çoğunluğu Fethi Sekin Şehir Hastanesine ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye getirilen aralarında acil ameliyata alınması gerekenlerin de olduğu depremzedeler, anında kendi istekleriyle göreve gelen personellerin de desteğiyle tüm birimleriyle hizmet verdi. Deprem anından itibaren ilk 48 saatte yaklaşık bin 500 kişinin başvurduğu FÜ Hastanesi'nde yaralı durumda olan 191 kişiden 185 kişinin tedavisi yapılıp taburcu edildi, 6 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

"48 saatte bin 500 kişi başvurdu"

Depremin ilk anından itibaren bütün personel olarak hastanede olduklarını belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, “O gün sabah 06.30'a kadar hastane ve üniversite içerisinde hareket içindeydik tabi o sırada deprem koordinasyon merkeziyle de irtibat halindeydik. Depremin ilk 48 saatinde hastanemize bin 500 civarında hasta başvurdu ama primal olarak depremden etkilenen yani fiziki olarak depremden etkilenen, travmaya maruz kalan, atlayıp bir yerini kıran, deprem altında kalıp bir yeri ezilen 191 hastamızdan ilk etapta 26'sı yattı. Bu hastalarımızın tedavilerinin bir kısmı tamamlandı bir kısmı da tedavisi tamamlanmakla birlikte şuan da takip için hastanemizde yatıyorlar” dedi.

"Deprem nedeniyle şuanda hastanemizde 6 hastamız var"

Deprem nedeniyle hastanede şuanda 6 hastanın yattığını anımsatan Demirdağ, “Onun haricinde de bu gelen hastaların deprem nedeniyle gelen hastaların yatması gerekenlerin yatırılıp tedavisi tamamlanırken veya ilk müdahaleleri yapılırken diğer taraftan da ufak tefek hasara maruz kalan hastalarımızın da gerekli tedavi işlemleri yapılarak kontrol amaçlı polikliniklere yönlendirildiler. Şehrimizdeki depremden en çok etkilenen 2 tane mahallemiz vardı. Biri Mustafapaşa diğeri de Sürsürü Mahallesinde ki apartmanların yıkılması sonucu yaralıların çoğu bu iki mahalleden geldi. Mustafapaşa Mahallesinde ki yaralılar genellikle Fethi Sekin Hastanemize, Sürsürü Mahallesinde ki yaralıların çoğu da bizim hastanemize geldi. Onun haricinde de hastalar hem bu hastaneye hem de Fethi Sekin Hastanesine giderek gerekli tedavileri yapıldı. Daha sonra Fethi Sekin Hastanesinde yatıp daha ileri işlemlerine ihtiyaç duyan hastalar da bizim hastanemize gelerek onlarında tedavileri tamamlandı. Allah'a şükür deprem nedeniyle yaralı şekilde gelen hiçbir hastamızın tedavisi yarım kalmadı hepsi sağlığına kavuştu. Şuan da kontrolleriyle birlikte takipleri yapılmakta. Hastanemiz ilk günden itibaren bütün ekibiyle sağlık hizmetine hazır şekilde duruyordu şuanda da normal bir şekilde işlemler devam ediyor. Hem şehrimizden hem de bölgemizden gelen hastalarımıza gerekli sağlık hizmetleri vermekteyiz" diye bilgi verdi.

"Aksatmadan devam ediyoruz"

Bakanların koordinatöründe Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başkanlığında gerekli görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerini de vurgulayan Demirdağ, "Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'la birlikte psikiyatri kliniğimiz psikolojik destek amaçlı çadır kentlerde sağlık hizmetini vermekte. Bu açıdan Fırat Üniversitesi bin 200 yataklı her yönüyle donanımlı bir hastane sağlık hizmetlerini aksatmadan devam etmekteyiz ve bundan sonra da aynı hizmetimizi hem şehrimize hem de bölgemize vermekten mutlu olacağız. Bir eksiklik yaşamadan hizmetimizi sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Depremde bizimde etkilenen personellerimiz var. Onlara da geçmiş olsun diliyorum”diyerek sözlerini tamamladı.