Depremde hasar gören 2 binanın daha yıkımı gerçekleştiriliyor

8 büyüklüğündeki depremde hasar gördükleri tespit edilen 2 bina daha kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi Mustafa Paşa Caddesi üzerinde yan yana bulunan 7 ve 9 numaralı binaların ağır hasar aldıkları belirlendi. Binalar, çevre güvenliği alındıktan sonra iş makinesi ile kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı.

Mustafa Paşa Mahallesinde yıkımı gerçekleştirilen bu 2 binayla birlikte toplam yıkımı gerçekleştirilen bina sayısı 4'e yükseldi. Bu binalar arasında depremin merkez üssü Sivrice ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü binası ile emniyet lojmanları da yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son açıklamasında Elazığ'da 58 yıkık, 568 ağır, 531 tane de orta hasarlı bina olduğunu, bunlardan 118 tanesinin acil yıkılacağını söyledi.