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Depremde hayatını kaybeden Muhammed'in enkazdan kimliği çıktı, babaya teslim edildi

Elazığ’da 6.

Elazığ'da 6.8'lik depremde eşi ve oğlunu kaybeden baba Hüseyin Civalek'e, enkazda bulunan 9 şaşındaki Muhammed Salih'in kimliği teslim edildi.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak'ta Dilek Apartmanı çökmüştü. O apartmanda enkaz altında kalan Civelek ailesinden anne Ayşe (46) ile oğlu Muhammet Salih (9) hayatını kaybetmiş, baba Hüseyin (45) ve oğlu Hüseyin (13) yaralı olarak kurtulmuştu.



Enkazda kimliği bulundu, babaya teslim edildi


Deprem nedeniyle yaralar sarılmaya devam ederken, kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Dilek apartmanının kaldırılan enkaz içinde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Salih'in kimliği bulundu. Tedavisi tamamlanan baba Hüseyin Çelik'i ziyaret eden jandarma ekipleri, buldukları kimliği ona teslim etti.


Ziyarette duygulu anlar yaşandı.



Cenazesinde Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı


Depremin ertesi günü 9 yaşındaki Muhammed Salih ile annesi Ayşe Civalek, Mevlana Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmış, gözyaşını tutamamıştı.

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