Depremde yaşamını yitiren Onur'a yazılan şiir herkesi ağlattı

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Onur Yıldız için arkadaşı tarafından yazılan şiir okulda herkesi ağlattı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ'da eğitim öğretimin yarı yıl tatili 3 hafta uzatılmak zorunda kalmasının ardından bugün öğrenciler ders başı yaptı. Ders zilinin çalmasıyla birlikte depremden dolayı hayatını kaybeden öğrencilerin okullarında da hüzün yaşandı. Mustafapaşa Mahallesinde bulunan Aykent apartmanının çökmesi sonucunda hayatını kaybeden Onur Yıldız'ın eğitim gördüğü Şehit Sezer Aydemir İmam Hatip Ortaokulun da da ilk gün hüzünlü geçti. Onur için başka bir sınıftan arkadaşının yazdığı şiir okulun bahçesinde okundu. Şiirin okunmasıyla arkadaşları ve öğretmenleri göz yaşlarına hakim olamadı. 6-B sınıfında eğitim göre Onur'un boş kalan masasına da fotoğrafı ve karanfiller bırakıldı. İlk derste Onur'un arkadaşları ve öğretmenleri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Onur'un çok hareketli ve neşeli bir öğrenci olduğunu belirten Arapça öğretmeni Özlem Esinti, “Çok sevdiğim bir öğrenciydi. Samimi bir öğrenciydi anlaşırdık. Aramız çok iyiydi. İlk duyduğumda inanmak istemedim. Günlerce kedime gelemedim. Hiç yerinde durmazdı. Arkadaşları ile çok iyi anlaşırdı” dedi.

Onur'un sıra arkadaşı olduğunu belirten Umut Taşdemir ise “Çok güzel bir öğrenciydi. Paylaşımcıydı. Beşiktaşlıydı futbol oynamayı çok severdi. Onur olmadığı için sırama oturamadım” diye konuştu.

Onur ile çok samimi olduğunu anlatan Ahmet Baki Gülenoğlu da, “Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. En sevdiği şey futbol oynamaktı. İçeri girdiğimizde bizimle hep şakalaşırdı. Bugün geldiğimde Onur yoktu. Kendimi çok kötü hissettim. Ağladım. Namaz kılacaktım. Arkadaşlarım beni aradılar. Onur öldü dediğinde kendisine şaka yapma bu işin şakası olmaz dedim. İnanamadım. Duyduğumda ağlamaya başladım. O gece hiç uyumadım. Teneffüslerde hiç ayrılmazdık” ifadelerini kullandı.