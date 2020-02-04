Depremde yıkılan binaların yerine yapılacak konutların görselleri paylaşıldı

Elazığ'da meydana 6.8'lik depremde yıkılan ve 28 can kaybının olduğu Mustafapaşa ile Sürsürü Mahallesi'nde yerinde yapılacak konutların görselleri paylaşıldı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya devam ederken, yeni kalıcı konutların yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bugün konuşmasında bahsettiği Mustafapaşa ve Sürsürü Mahallesi'nde yapılması planlanan konutların görselleri paylaşıldı. Paylaşılan proje görsellerinde Sürsürü Mahallesi'nde yapılacak olan proje kapsamında 120 adet 3+1 brüt 120 metre karelik, 60 adet 3+1 100 metre karelik daire ile 180 araçlık açık ve kapalı otopark yapılacağı yer aldı.

Depremde Merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde 2, Sürsürü'de ise apartmanın çökmesi sonucu, bu yapılarda 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Bakan Kurum bugün yaptığı açıklamada, "Mustafapaşa ve Sürsürü mahallelerimizde proje çalışmalarında sona geldik ve hızlı bir şekilde kalıcı konutlar çalışmasını sürdürüyoruz. Gerçekten Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkım çok ağır. Elazığ ilimizde etkilenen en önemli mahallemiz Mustafapaşa ile Sürsürü Mahallesi" ifadelerini kullandı.