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Depreme namazda yakalanan Eco nineyi komşuları çıkardı

Elazığ’da en çok evin hasar gördüğü Doğanbağı köyünde namaz kıldığı anda depreme yakalanan ve evinden çıkamayan 88 yaşındaki Eco Erbay’ı komşularının kurtardığı öğrenildi.

Elazığ'da en çok evin hasar gördüğü Doğanbağı köyünde namaz kıldığı anda depreme yakalanan ve evinden çıkamayan 88 yaşındaki Eco Erbay'ı komşularının kurtardığı öğrenildi.


Dün saat 20.31 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kavak köyü olan 5.2'lik depremde en çok hasarı komşu köy Doğanbağı gördü. 45 haneli 120 kişinin yaşadığı köyde 5 ev kısmen yıkıldı, çok sayıda ev de hasar gördü. Köy sakinlerinden 88 yaşındaki 1 çocuk annesi Eco Erbay, depreme akşam namazını kıldığı sırada yakalandı. Büyük korku yaşayan ve evden çıkamayan Eco ninenin bağırmasını duyan komşuları eve girerek çıkardı.



"Ben daha böyle bir şey görmedim"


Depreme namazda yakalandığını belirten Eco Erbay, “Namazımı kılarken bir gürültü geldi. Dedim kıyamet kopuyor. Eve topraklar düştü. Orada kaldım. Ben burada kaldım bana yetişin diye bağırdım. Kapıyı açamıyorlar. Aşağı kapı açıktı oradan gelin dedim. Geldi 2 kişi beni çıkardı. Kıyamet koptu. Gitti gitti geri geldi. Ben daha böyle bir şey görmedim. 2 komşu geldi çıkardı” dedi.


Annesiyle birlikte oturduğunu belirten Yaşar Erbay ise, “Birlikte oturuyorum. Elazığ'da çocuklarım var. Oraya gittiğimde akşam telefon geldi ve büyük bir deprem oldu dendi. Televizyonda da görmüştük. Annemi dışarı çıkarmışlar. Evde hasar var ama can kaybı yoktur. Devletimiz sağ olsun. O sıra annem namaz kılıyormuş. Bağırınca komşular yardımına koşmuş. Çünkü annem biraz zor yürüyor” ifadelerini kullandı.

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