Depremi yaşayan Elazığlılar, yaşadıkları korkuyu anlattı

Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 17 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı. Sarsıntıya uykuda yakalanan bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Şiddetli bir sarsıntı ile uyandıklarını belirten vatandaşlar, eve girmeye korktuklarını belirtti.

Korku dolu anlar yaşadıklarını anlatan Mehmet Tarım, “Deprem esnasında oturuyordum. Bir baktım ki şiddetli bir şekilde sallantı başladı. Biz de dışarı kaçtık. Bir saattir dışarıyım. Artık korkudan içeri de giremiyorum. Bütün insanlar dışarıda” dedi.

“Alıştık artık; depremle kalktık, depremle oturuyoruz”

Depreme alıştıklarını belirten Nuri Kaplan, “Bayağı sarsıldım ve panikle kendimi dışarı attım. Ama alıştık yani. Artık depremle kalktık, depremle oturuyoruz. Deprem birden geldi, sarsıldık. Yatıyordum ve birden depremde birden uyandım. Kalkıp su ve çay içtim, şimdi de işe gideceğim” diye konuştu.

“Yine başladık galiba deprem sezonu açıldı”

Batuhan Coş ise, depremi sabah namazına kalktığında hissettiğini kaydederek, "Allah, yardımcımız olsun. Yine başladık galiba, deprem sezonu açıldı” şeklinde konuştu.

Öte yandan çevre illerden de hissedilen deprem anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.