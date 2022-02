Depremin merkez üssü Sivrice'de kaymakamlık, esnafı yalnız bırakmıyor

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinin kaymakamı Yunus Emre Vural, esnafı ve vatandaşı yalnız bırakmayarak devletin şefkatli elini her daim gösteriyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesinin kaymakamı Yunus Emre Vural, bir yandan şehri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da ilçe esnafı ve vatandaşını yalnız bırakmıyor. Yaşanan deprem ve pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa devletin şefkatli elini hissettiren Kaymakam Vural, geçen sene olduğu gibi bu senede 60 esnafa nakdi destek sundu. Askıda ekmek projesini ilçesinde uygulayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan Vural, yine yerel esnaftan alışverişi ön plana çıkararak ilçeye aktarılan kaynakların ilçede kalmasını için çalışıyor. Çalışmaları ve çabası ile ilçe halkı tarafından taktir toplayan Vural, Sivrice Kaymakamlığı'nın her zaman Sivrice esnafının yanında olduğunu söyledi.

Kaymakam Yunus Emre Vural'ın maddi ve manevi destekleri olduğunu belirten fırıncı esnafı Ergül Arpacı, her zaman esnafı gezdiğini ve vatandaşın içinde olduğunu söyledi.

"Devlet büyüğümüz olarak gerektiğinden fazla çaba sarf ediyor"

Kaymakam Vural'ın ilçeye katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını dile getiren Esnaf Engin Aydoğan, “Esnaflarına da desteği oldu. Bu konuda kaymakamımızın ilçe için ciddi çabası var. Devlet büyüğümüz olarak gerektiğinden fazla çaba sarf ediyor. Aynı şekilde köylerdeki vatandaşlar içinde uğraşıyor. Kış aylarında kaymakamlığımız ve İl Özel İdaremiz ciddi çaba sarf edip vatandaşın mağdur olmaması için elinden geleni yapmıştır. Esnafa da maddi desteği oldu ve halen daha oluyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kendisine teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Sivrice Kaymakamlığı her zaman Sivrice esnafının yanındadır”

Deprem sonrası esnafın çok büyük yaralar aldığını aktaran Kaymakam Yunus Emre Vural, “Birkaç ay sonrasında yaşanan pandemi süreci tüm dünyada ve Türkiye'de insanları olumsuz yönde etkiledi. Sivrice ilçesinde bide buna deprem eklenmişti. İnsanlarımız buradan göç etmek durumunda kaldı. Şuanda evlerimiz yapılmış olsa da kış şartları sebebiyle yeterli nüfusumuz yok. Özellikle son 15 gündür yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle de hayat neredeyse durma nokrasına gelmişti. Biz Sivrice Kaymakamlığı olarak her zaman esnafımızın yanında olmaya çalıştık. Geçtiğimiz yıl başlattığımız programla onlara nakdi destekte bulunuyoruz. Bu yıl da bunu gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde her ihtiyacımızı kendi yerel esnafımızdan karşılamaya özen gösteriyoruz. Sivrice'ye aktarılan kaynaklar yine bu ilçede kalsın istiyoruz. Fırınlarımızda askıda ekmek projesini başlattık. Binlerce ekmeğimizi ihtiyaç sahibi ile buluşturacağız. Gıda paketlerimizi de kendi esnaflarımızdan alarak yine kendi vatandaşlarımıza sunacağız. Sivrice Kaymakamlığı her zaman Sivrice esnafının yanındadır” şeklinde konuştu.