Depremin vurduğu illerden Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Elazığ'da hasar tespit çalışmaları, depremin büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Depremin merkez üssüne yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 8 bine yaklaştı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ ağır darbe almıştı. 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği depremlerden etkilenen Elazığ'da da hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bir binanın çöktüğü kentte şimdiye kadar 28 bin 726 binanın incelenmesi tamamlandı. 53 binanın yıkık olduğu Elazığ'da 48 binanın acil yıkılacak kategoride olduğu belirlendi. Kentte ayrıca 7 bin 402 binanın ağır, 512 binanın orta, 7 bin 911 binanın hafif hasarlı olduğu kaydedilirken, 11 bin 694 binanın ise hasarsız olarak tespit edildi.

Ekiplerin kent genelindeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.