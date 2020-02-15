Depremzede çocuklara gönüllü öğrencilerinden destek

Deprem nedeniyle İstanbul'dan Elazığ'a gelen gönüllü 12 üniversite öğrencisi, çadır kentte kalan çocuklar için renkli aktiviteler düzenledi.

24 Ocak'ta meydana gelen depremden sonra tüm devlet kurumları, vakıf ve derneklerin yanı sıra gönüllülerin de depremzedelere yönelik çalışmaları sürüyor. AFAD'ın çağrıları üzerine İstinye Üniversitesi yardım kampanyası düzenleyerek, Elazığ'a 128 koli yaşam malzemesi gönderdi. Bugün de aynı üniversitede eğitim gören 12 gönüllü öğrenci deprem bölgesine gelerek, çadır kentteki aileleri ziyaret etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Kültür Park'ta oluşturduğu ‘Çocuk Çadırı'ndaki çocuklarla da bir araya gelen gönüllü öğrenciler etkinlik yaptı. Çocuklarla ebru çalışması, üç boyutlu maket birleştirme, yüz boyama ve müzik etkinlikleri gerçekleştiren gönüllüler, 4 yaşına giren Elif Sakallı'ya da doğum günü sürprizi yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanından destek geldiğine değinen İl Müdür Yardımcısı ve Psikososyal Destek Ekibi Saha Koordinatörü Selahattin Bozkurt, “Afetin yaşandığı ilk dakikadan itibaren psikososyal destek ekipleri ile sahadayız. O günden bu güne 24 saat esasına uygun bir şekilde şehrimizin muhtelif noktalarında kurulmuş bütün çadır alanlarında, pansiyon ve toplanma alanlarına sürekli hizmet götürmekle mükellefiz. Bizim hizmetimizin ana teması, normalin dışına çıkmış yaşantıların tekrar normal sürecine dönüştürülmesi amacıyla bir takım çalışmalar yapmak. Birçok sivil toplum kuruluşu bizimle koordineli bir şekilde bu sürece çok önemli katkı sağladı” dedi.

Çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini belirten gönüllü ekibin koordinatörü Muhammet Rüştü Aktaş, “12 üniversite öğrencisi olarak atölye çalışmaları yürütmekteyiz. Bu atölye çalışmaları, ebru sanatı, üç boyutlu maket yapımı, yüz boyama ve balon etkinlikleri gibi çeşitli aktiviteleri içermektedir. İstinye Üniversitesi olarak deprem gerçekleştikten hemen sonra Öğrenci Merkezi olarak hemen yardım toplamaya başladık. Toplanan 128 koliyi bölgeye hızlı bir şekilde intikal ettirdik. Ardından da bugün buraya gelip bizatihi kendimiz bölgede destek olmak ve çalışmalar yürütmek istedik. O yüzden bugün buradayız” şeklinde konuştu.

Etkinlikte gönüllerince eğlendiklerini dile getiren çocuklar, kendilerini ziyaret eden ağabey ve ablaları ile güzel vakit geçirdiklerini ve çok mutlu olduklarını aktardılar.