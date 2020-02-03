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Depremzede Hira Nur'a polislerden moral ziyareti

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde sobadaki sıcak suyun üzerine devrilmesi sonucu vücudunda 3. derece yanık oluşan minik Hira Nur'u polisler ziyaret etti.


Mollakendi beldesine bağlı Güntaşı köyünde ikamet eden Barış ve Elif Bulut çifti, 2 çocuğuyla 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depreme evlerinde yakalandı. Deprem sırasında sobanın devrilmesi üzerine üstünde bulunan sıcak su 4 yaşındaki Hira Nur ile kardeşi 2 yaşındaki Ömer'in üzerine döküldü. Kardeşlerden Hira Nur'da 3'üncü derece, Ömer'de ise hafif yanık oluştu. Ayaklarında his kaybı bulunan ve bir ameliyat geçiren Hira Nur'un ise tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.Hastaneye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesine bağlı polisler giderek küçük Hira Nur'u ziyaret etti. Ziyarette Hira Nur ile yakından ilgilenen polisler, ona hem hediye hemde moral verdi.

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