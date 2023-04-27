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Depremzede öğrencilere yönelik LGS'ye hazırlık kursu başladı

Şehit Önder Pınar Ortaokulu ve Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı EBEGEM işbirliğiyle depremzede öğrencilere yönelik LGS’ye hazırlık kursu başladı.

Şehit Önder Pınar Ortaokulu ve Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı EBEGEM işbirliğiyle depremzede öğrencilere yönelik LGS'ye hazırlık kursu başladı.


Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı EBEGEM tarafından gençlerin hayata hazırlanmaları ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği kurslar devam ediyor. Bu çerçevede Şehit Önder Pınar Ortaokulu ve Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı EBEGEM işbirliğiyle depremzede öğrencilere yönelik LGS hazırlık kursu başladı. Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi çerçevesinde LGS hazırlık kursunda depremzede öğrencilere alanında uzman öğretmenler tarafından eğitimler veriliyor.

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