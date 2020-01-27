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Depremzedeler geceyi spor salonunda geçiriyor

Elazığ’da meydana gelen 6.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar, çadır kentlerin dışında spor salonunda da kalıyor.


Elazığ'da geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde bir çok binada ağır ya da orta dereceli hasar oluştu. Depremde evleri hasar gören ya da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar, çadır kentlerin dışında spor salonunda da kalmaya başladı.Yanlarına evlerinden alabildikleri battaniye, yastık ve kişisel malzemeleriyle spor salona giden vatandaşlar, sporcuların kullandığı minderleri kendilerine yatak yaptı. Çocuklar spor salonunda edindikleri diğer çocuklarla oyun oynarken büyükler ise Kur'an-ı Kerim okuyup dinlenmeyi tercih etti.


O anı anlatmanın mümkün olmadığını ifade eden Harun Çelik, “O anı yaşamak önemli. Çok zor bir durumdu. Anlatamıyoruz, ifade edemiyoruz. Evlerimizde hasar oluştu. Korkudan evlerimize giremiyoruz. Allah devletimizden razı olsun, bize böyle bir yer tahsis ettiği için. Oturup bekleyeceğiz. İleriki günlerde ne olur bilmiyoruz. Komşularım var, eşim var, çocuklarım var, yakınlarım var” dedi.


Spor salonunda kalan Songül Yalçın, “Yemek veriyorlar ilgileniyorlar. Evlerimiz hasar gördüğü için giremiyoruz” diye konuştu.


Evlerinde çatlaklar oluştuğunu aktaran İbrahim Selvitopu ise "Can güvenliğimiz olmadığı için belediyenin bize sunduğu toplama bölgelerine buraya geldik. Evin duvarları çatlak olduğu için giremiyoruz. Artçı depremlerde oluyor korkuyoruz. Çocuklarım korktu. Karım çocuklarım ve yakınlarım burada hep beraber kalıyoruz”diyerek yaşadıklarını aktardı.

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