İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depremzedeler için jandarma da seferber oldu

Elazığ’da bugün meydana gelen deprem sonrasında tüm kurumlar gibi jandarmada depremzedeler için yardıma koştu.

Elazığ'da bugün meydana gelen deprem sonrasında tüm kurumlar gibi jandarmada depremzedeler için yardıma koştu.


Bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın talimatıyla tüm kurumlar gibi il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de seferber oldu.Deprem bölgesinde jandarma ekipleri bir taraftan hasar tespit çalışmaları yaptı, diğer taraftan da evi hasar alan depremzedelere yardım etti. Kış şartlarının hissedildiği, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sıkıntıların daha da arttığı bu noktada evi hasar alan vatandaşlar, valilik koordinesinde konteynerlere yerleştirildi.Depremzedelerin eşyalarını taşımalarınada jandarma ekipleri yardım etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.