Dersim Sahan Kaynak, sahalara dönüyor

Türk futboluna Yeni Malatyaspor'la giriş yapan ve Elazığspor'da forma giydiği dönem sergilediği başarılı performansla takdir toplayan kanat oyuncusu Dersim Sahan Kaynak, yaşadığı sakatlık döneminin ardından yeniden forma giyeceği günleri iple çekiyor.

2016-2017 sezonunda Almanya'nın köklü takımı Arminia Bielefeld'ten Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine merhaba diyen Dersim Sahan Kaynak, sakatlığı nedeniyle boş geçirdiği ilk yarının ardından sezonun ikinci yarısıyla birlikte yeşil sahalara dönüş yapacak. Elazığspor, Yeşilyurt Belediyespor ve Balıkesirspor gibi takımların formasını giydikten sonra geçtiğimiz sezon İçel İdman Yurdu'nda sezonu tamamladı. TFF 2 ve 3. Lig'den bir çok takımın transfer listesinde yer alan sağ kanat oyuncusunun 8 Şubata kadar tercihini yapması ve bir takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.