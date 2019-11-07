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Dev yılanı öldürüp ağaca astılar

Elazığ’da kimliği belirsiz kişiler, büyük bir yılanı öldürüp ağaca astı.

Elazığ'da kimliği belirsiz kişiler, büyük bir yılanı öldürüp ağaca astı.


Alınan bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi Kurt Dere civarında meydana geldi. Köylüler, büyük bir yılanın öldürülüp ağacın üzerinde bırakıldığını gördü. Köy sakinlerinden biri de, ağaçta asılı olan yılanın fotoğraflarını çekti.


Öte yandan, bölgede daha önce devasa büyüklükte yılan görüldüğünün geçmişten beri dilden dile dolaştığı öğrenildi.

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