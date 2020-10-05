İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen transiti iple direğe bağladılar

Elazığ’da transit şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı, vatandaşlar ise yan yatan aracı, aşağı kaymaması için iple direğe bağlaması dikkat çekti.

Elazığ'da transit şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı, vatandaşlar ise yan yatan aracı, aşağı kaymaması için iple direğe bağlaması dikkat çekti.


Kaza, merkeze bağlı Nurali köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BA 685 plakalı transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza yerinde yamaçta kalan aracın aşağı kaymaması için ise köy sakinleri çekici gelene kadar iple direğe bağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.