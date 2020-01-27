İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dilek Apartmanı'nda 5 kişiye Altar sayesinde ulaşıldı

Arama kurtarma köpeği Altar, Dilek Apartmanı’nda 5 kişinin bulunmasını sağladı.

Arama kurtarma köpeği Altar, Dilek Apartmanı'nda 5 kişinin bulunmasını sağladı.


Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Apartmanı'nın enkazında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sırasında İHH'nın arama kurtarma köpeği Altar beş kişinin bulunmasını sağladı. Enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında Altar'ın tepki verdiği yerleri arayan ekipler 5 vatandaşa ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.