İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır anneleri depremzedeleri ziyaret etti

HDP il başkanlığı önünde çocukları için oturma eyleminde olan aileler Elazığ’da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve yaralılara ziyarette bulundu.

HDP il başkanlığı önünde çocukları için oturma eyleminde olan aileler Elazığ'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve yaralılara ziyarette bulundu.


HDP il başkanlığı önünden çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı ideasıyla oturma eyleminde bulunan aileler, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hayatını kaybeden ailelere ve Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralı vatandaşlara ziyarette bulundu.


Er Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı, buradaki hastaları ziyarette geldiklerini, buradakilerinin acısının kendilerinin acısı olduğunu söyledi. Ölene Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kabaklı, “Ailelere baş sağlığı diliyorum. Çok zor bir şey, kötü bir şey. Bunların evladı bizim evladımız. Hastanedeki hastalarımızı ziyaret ettik. Çok duygulandık, onlar acısı bizim acımız. Biz bu arada depremzedelere çadır da oturanlarla atkı, bere yaptık üşümesinler diye” dedi.


Oturma eyleminde bulunan ailelerden Polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya ve Babası Şeyhmus Kaya ise deprem gören ailelerin ziyaretin geldiklerini ifade etti. Kaya, “Allah Elazığ Valisinde, Diyarbakır Valisinden, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanından razı olsun. Zaten ben buraya gelmeseydim patlayacaktım. Ben bu hali görünce kendi oğlumu unutmuşum. Elazığ daima yanımızdaydı, Malatya daima yanımızdaydı. Bize ne görev verseler hazırız ve canımızla, kanımızla onların yanındayız” şeklinde konuştu.


Ailelere Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldıran'ın eşi Berivan Kaldırım ve Elazığ Ak Parti Milletvekili Sermin Balık eşlik ederken, aileler ziyaretten sonra çadır kentte ördükleri atkı ve bereli vatandaşlara verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.