Diyetisyen Tekay: "Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin yolu iftar ve sahur arasında yeterli sıvı tüketmekten geçiyor"

Başta su olmak üzere ev yapımı limonatalar, meyve suları, çorba, ayran, süt gibi sıvı gıdalar da sıvı ihtiyacınızın giderilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, iftar ve sahurda sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler verdi. Kronik bir hastalığı olmayan, ilaç kullanmayan ve doktor izni olan herkesin Ramazan ayında oruç tutmasının sakıncası olmadığını aktaran Tekay, “Metabolizma hızımızın yavaşladığı bu dönemde sahur yapmanızı önermekteyiz. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi bir protein kaynaklarının yanı sıra ceviz, badem, fındık, fıstık, tuzu azaltılmış zeytinler veya avokado gibi yağ gruplarını tüketerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Aynı zamanda karbonhidrat grubu olarak tam buğday, çavdarlı ekmekler ya da bağışık sisteminizi daha da kuvvetlendirici yulaf tercih edebilirsiniz. Bol hacimli ve düşük kalorili olan sebze gruplarını da öğünlerinize dâhil etmenizi öneriyoruz. Bu dönemde sıvı ihtiyacımızı hoşaf, komposto, süt, ayran çorba gibi gıdalardan giderebilirsiniz. Bunun yanı sıra çay, kahve tüketmenizi azaltmanızı istiyoruz. Bu gruplar diüretiktir, daha çok sıvı kaybetmenize sebep olabilir. Bir hurma ve bir su bardağı suyla iftarınızı açtıktan sonra bir kepçe çorbayla midenizi yumuşatın. Ardından et, sebze yemeği, pilav, makarna ya da tam buğday ekmeğinden oluşan bir karbonhidrat grubu, yanında kalsiyum ve protein kaynağı olan ayran ya da yoğurt grubu besinleri tercih etmelisiniz” diye konuştu.

“Çay ve kahve daha çok su kaybına neden olacağı için azaltılmalı”

Sahurda olduğu gibi iftarda da bol yeşillikli bir salata önerdiğini aktaran Tekay, "Bu dönemde meydana gelebilecek olan sindirim problemlerinin olmaması için bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağını salatalara ekleyebilirsiniz. Bunun dışında kayısı çayı, keten tohumu, yoğurt gibi besinler de sindirim probleminin giderilmesine yardımcı olacaktır. Ancak hazımsızlık, kabızlık, sindirim problemleri, halsizlik veya uyku halini giderecek olan temel nokta iftar ve sahur arasında tükettiğimiz sıvı grubudur. Başta su olmak üzere ev yapımı limonatalar, meyve suları, çorba, ayran, süt gibi gıdalar sıvı ihtiyacınızın giderilmesine yardımcı olacaktır. İftar ve sahur arasında tükettiğiniz çay ve kahveyi daha çok su kaybına neden olacağı için azaltmanızı önermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Bu dönemde egzersizin de ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Tekay, "Egzersizi bu dönemde de öneriyoruz. Ancak iftardan bir saat önce ya da iftardan iki-üç saat sonra egzersize başlayabilirsiniz. Yarım saat ya da 40 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler en güzel seçim olmaktadır. Egzersiz adına ağır antrenman yapanların ise ağır idmanlarını aynı şekilde sürdürmeyip önce hafif egzersizlerle başlayıp ağıra doğru ilerlemeleri en doğru seçenek olmaktadır" şeklinde konuştu.

Vatandaşların sahurdan 12 saat sonra ya da iftardan 5 saat önce tartılabileceğini aktaran Tekay, "İftara yakın tartıldığınız zaman ödemin artma ya da azalma durumu olduğu için sahte bir kilo görebilirsiniz. Bu sebeple sahurdan 12 saat sonra tartılmanızı öneriyoruz” dedi.

Ramazan'da tatlı tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Tekay, “İftardan sonra tatlı olarak sütlü tatlılar, bitter çikolata, dondurma, hoşaf, komposto gibi besinler ya da taze meyveler ve hurma kullanabilirsiniz. Oruç sırasında metabolizmamız yavaşlar. Şerbetli tatlılar ya da hamur işleri metabolizmamızın daha çok yavaşlamasına yol açarak kilo almanıza neden olabilir. Bu yüzden bu gruptan uzak durmanızı öneriyorum” diye konuştu.