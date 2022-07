Diyetisyen Uç: “Kesilen etlerin 24 saat bekletilmesi gerekiyor”

Elazığ Mediline Hastanesi Diyetisyeni Gülben Uç, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala etlerin tüketimi konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

Bayram boyunca kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığının artmakta olduğunu dile getiren Diyetisyen Gülben Uç, “Kırmızı et iyi kalite protein olmasının yanı sıra demir, çinko, magnezyum ve fosfor gibi minarelleri ve B12, B6 ve B1 gibi vitaminleri içermektedir. Ancak yağlı etlerin doğmuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksektir. Bu nedenle diyabet, kalp, damar, hipertansiyon ve böbrek hastaları risk altındadır. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki ölüm sertliği yani Rigor Mortis olayına da dikkat edilmelidir. Bu sertlik hem sindirimde hem de pişirmede zorluk çıkartır. Özellikle mide rahatsızlığı olanlar eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir" diye konuştu.

Etlerin, C ve E vitamini içermediğini aktaran Uç, "Bu nedenle etlerin sebzelerle beraber pişirilmesi ya da yanına C vitamini bakımından zengin sebze, salata veya taze sıkılmış meyve sularının eklenmesi önemlidir. Bu da demirin emilimini arttırır. Buzdolabında eksi 2 santigrat derecede bir iki hafta kadar, derin dondurucuda eksi 18 derecede etler daha uzun süre saklanabilmektedir. Etleri pişirme yöntemi olarak da fırınlama, haşlama veya ızgara yöntemi kullanılabilirken kavurma ve kızartma gibi yöntemlerden kaçınılmalıdır. Kavurma ve kırmızı et çeşitleri öğle öğününde tercih edilmeli akşam öğününde ise kuru baklagiller ve sebze gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir. Son olarak da gidilen bayram ziyaretlerinde asitli içecekler yerine su, ayran ve açık çay tercih edilebilir. Hamur tatlıları ve çikolatalar yerine de sütlü tatlı ve meyveler tercih edilebilir. Kesilen etlerin 24 saat bekletilmesi gerekiyor. Özellikle mide rahatsızlığı olanların 24 saat beklettikten sonra etleri tüketmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.