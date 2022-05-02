Diyetisyen Uç'tan Ramazan sonrası sağlıklı beslenme önerileri

Böylelikle hem siz hem onlar rahat eder. Çünkü sıcak havalarda ağır besinler tüketmek rehavet çökmesine ve halsizliğe sebep olabilir'' dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi'nde görev yapan Diyetisyen Gülben Uç, Ramazan sonrası sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerde bulundu. Uzun bir zamandan sonra ailecek kahvaltı sofrasına oturulduğu için herkeste sınırsız yiyebileceği düşüncesinin oluşabileceğini aktaran Gülben Uç, ''Aşırı tüketimden uzak durup dengeli ve sağlıklı bir kahvaltı ile güne başlamak gerekir. Bayramda gün içinde çok fazla misafirliğe gidiyoruz ve gittiğimiz yerlerde baklava başta olmak üzere tatlılar, sarma ve dolma gibi besinler, kek, börek gibi hamur işleri tüketmekteyiz. Bunlardan tadımlık tüketsek bile gün içinde çok fazla miktarda almış oluyoruz. Bu yüzden gittiğimiz yere ana öğünümüzü yapıp tok karnına gidersek kendimizi frenlememiz daha rahat olacaktır'' diye konuştu.

''Sıcak havalarda su gereksinimimiz artıyor''

Misafirlere daha sağlıklı ikramlıklar sunulması gerektiğini belirten Diyetisyen Uç, ''Onlar da sizden görüp aynı şekilde daha sağlıklı şeyler ikram etsin. Örneğin baklava yerine sütlü irmik tatlısı, sütlaç gibi tatlılar, meyveli tatlılar verebilirsiniz. Güzel bir meyve tabağı hazırlayarak misafirlerinize antioksidan, mineral ve vitamin açısından zengin besinler ikram etmiş olursunuz. Böylelikle hem siz rahat edersiniz hem o rahat eder. Çünkü sıcak havalarda ağır besinler tüketmek rehavet çökmesine neden olabilir ve halsizliğe sebep olabilir. Kola gibi asitli içecekler yerine su tercih edebiliriz. Sıcak havalarda su gereksinimimiz artıyor ve biz de gün içinde dışarıda olduğumuz için su tüketmeyi unutabiliyoruz. Bu yüzden gittiğimiz yerlerde su içersek günlük su tüketimimizi artırmış oluruz” şeklinde konuştu.

''Günlük aldığımız fazla yağ ve enerjiyi dengeleyebiliriz''

Kahvaltıda hafif sebzeli omletlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Uç, ''Çok güzel peynir çeşitlerimiz var, bunlardan tüketebiliriz. Zaten gün içinde dışarıda olduğumuz için orada hafif ve sağlıklı besinleri tercih edip akşam da eve geldiğimizde çok ağır et yemekleri yerine sebzeli yemekler ve yanında yoğurt tüketerek günlük aldığımız fazla yağ ve enerjiyi dengeleyebiliriz. Şunu da eklemem gerekir ki gideceğiniz yerlere eğer yürüme mesafesindeyseniz yürüyerek gitmeli ve asansör yerine merdiven kullanmayı tercih etmeliyiz” dedi.