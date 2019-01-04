Diyette başarısız olan, ameliyatsız yöntemlerle kilo verebilir

Dr. Yusuf Tekeş, hastanın işlem sonrası diyetisyen eşliğinde tam bir uyumla beslenmesi gerektiğini söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Cerrahı Op. Dr. Yusuf Tekeş, mide botoksu yöntemine ilişkin bilgi verdi. Botoks uygulamasının bilindiği gibi, yıllardır kozmetik olarak ciltte kırışıklıkların giderilmesi için kullanıldığını anımsatan Op. Dr. Yusuf Tekeş, "Endoskopik yöntemle mideye botoks uygulamasında mide kaslarının bir kısmının geçici olarak felç edilmesi ve buna bağlı olarak mide boşalmasının gerçekleşmesi amaçlanır. Ayrıca bu toksinin midedeki açlık ve tokluk hissine etki eden sinirleri etkilediği varsayılmaktadır" dedi.

Obezite cerrahisi merkezi haline gelen Elazığ'da, ‘Mide Botoksu' ve ‘Mide Balonu' işlemlerinin uygulanmaya başlandığını aktaran Op. Dr. Tekeş, botoksun genellikle cilt kırışıklıklarının giderilmesinde kullanıldığını, ancak obezite cerrahisi öncesi biraz kilo vermesi istenilen hastalar için de uygulanan girişimsel bir işlem olduğunu kaydetti.

"Cerrahi bir işlem değildir”

Mide balonu uygulamasının ameliyatsız, girişimsel bir işlem olduğunun altını çizen Tekeş, “Aşırı kilolu olmayan veya sağlık problemleri dolayısıyla obezite cerrahisi öncesi biraz kilo vermesi istenilen hastalar için uygulanmaktadır. Cerrahi bir işlem değildir. Girişimsel bir işlemdir. Botoks ise genellikle cilt kırışıklıklarının giderilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı nörolojik rahatsızlıklarda da kullanım alanı olan botoks, son 15 yıldır da bariatrik bir girişim olarak mideye de uygulanmaya başlandı” diye konuştu.

"Hiçbir uygulama sihirli değnek değildir"

Mide botoksu yöntemiyle yaklaşık 6 ayda 4 ila 20 kg arasında kilo vermenin mümkün olduğuna dikkat çeken Tekeş, “Ancak uyulması gereken çok önemli kriterler var. Hastanın işlem sonrası diyetisyen eşliğinde tam bir uyumla beslenmesi gerekir. Buna dikkat eden kişi, 10 ile 20 kilo kadar verebiliyor. Bazı hastalar diyete kısmen uyum sağlayabiliyor, o zaman da kilo vermek mümkün oluyor ancak bu hedeflenenin altında bir kilo kaybı oluyor. Bazı hastalar ise işlem sonrası hiç diyet yapmıyor. Yapmadığı gibi gece de yeme alışkanlığına devam ediyor. Hiçbir uygulama sihirli değnek değildir. Bunu unutmamak lazım. Bu tarz hastalarda hiçbir yöntem işe yaramayacağı gibi mide botoksu da işe yaramaz” diye bilgi verdi.