Doç. Dr. Kıvrak'a 2022 yılı 'Medikal Üst Uzmanlık Üstün Kardiyoloji Ödülü' verildi

Dr. Tarık Kıvrak'a Uluslararası Bilim Akademisi olan Venus International Foundation'ın 2022 yılı Medikal Üst Uzmanlık Üstün Kardiyoloji Ödülü verildi.

Uluslararası Bilim Akademisi olan Venus International Foundation'ın 2022 yılı 'Medikal Üst Uzmanlık Üstün Kardiyoloji Ödülü'nün sahibi Dr. Tarık Kıvrak oldu. Doç. Dr. Kıvrak ödülünü Green Park Chennai Hindistan'da Annual Healthcare Summit 2022 toplantısında alacağı kaydedildi. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Doç. Dr. Kıvrak'ı tebrik ederek başarılarının devamı diledi.

Her yıl kardiyoloji alanında verilen ödülün uluslararası gelecekte kardiyolojiye yön verecek olan hekimlere verildiğini belirten Dr. Tarık Kıvrak, Elazığ ile Fırat Üniversitesinin uluslararası bilimsel etkinliklerde isminin duyurulmasında katkısının olmasının kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da Kıvrak'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.