Doç. Dr. Nilgün Yıldırım, “Kanserde erken teşhis hayat kurtarır”

Dr. Nilgün Yıldırım, “Erken teşhis ve tanı ne kadar erken konulursa, tedavi de o kadar rahat ve kolay olur. Ne kadar tanı gecikirse, tedavi süresi uzar ve hastalık sıkıntılı olur” dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Yıldırım, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kanser hakkında bilgi vererek erken tanının önemine dikkat çekti.

Kanserin sosyal psikolojik ekonomik yönleri olan hastayı ve hasta yakınlarını ilgilendiren önemli çok yönlü ve ciddi bir hastalık olduğunu aktaran Doç. Dr. Nilgün Yıldırım, “Bu önemli sağlık sorununa halkın dikkatinin çekilmesi, toplumun kansere yönelik bilincinin ve farkındalığının arttırılması amacıyla 1-7 Nisan arası Kanser Haftası olarak belirlendi. Böylece kanserle savaşa yönelik ilginin arttırılması ve yaygınlaştırılması amaçlandı. Kanser, dünyadaki ölümlerde giderek ilk sıraya oturmaktadır. Ülkemizde de kalp damar hastalığından sonra kanser hastalığı ikinci sırada yer alıyor. Kanser, dikkat edilebilir, önlenebilir ve erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bunu insanlara anlatmamız gerekiyor. Erken teşhis ve tedaviyle birçok hasta iyileşti. Bu nedenle de KETEM'de ücretsiz taramalar yapılıyor. Halkımızın bu merkezlere giderek eğitim alıp tarama programlarına başlamalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Yıldırım, “Dünyada en çok erkeklerde akciğer kanseri, prostat kanseri ve Klorektal kanseri görülüyor. Kadınlarda ise meme, Troit ve Klorektal kanseri sık görülüyor. Riskli grupta olan hastaların akciğer kanseri ve prostat kanseri, bunların çok sık görülen kanser türleri olduğu için bu yönden şikayetleri olup riskli grupta olan hastaların Fırat Üniversitesi Hastanesi gibi tedavi merkezlerine başvurmaları önem arz ediyor. Erken teşhis hayat kurtarır. Erken teşhis ve tanının ne kadar erken konulursa, tedavi de o kadar rahat ve kolay olur. Ne kadar tanı gecikirse, tedavi süresi uzayacağını ve hastalığın sıkıntılı olacağını ifade eder. Bu nedenle halkı bilgi eksikliği, korku ve ihmal nedeniyle tarama programlarına yönelmiyor. Erken teşhis ve taramalarda şüpheli görülen kişiler Fırat Üniversitesi Hastanesine başvurup tanısını kesinleştirip tedaviye başlanmasını öneriyoruz” diye konuştu