İhlas Haber Ajansı

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Doğada gezintiye çıkan köylüler 4 kiloluk dev mantar buldu

Elazığ’da gezintiye çıkan köylüler yaklaşık 4 kilo ağırlığında dev bir mantar buldu.

Elazığ'da gezintiye çıkan köylüler yaklaşık 4 kilo ağırlığında dev bir mantar buldu.


Baskil ilçesi Hacı Hüseyinler köyünde gezintiye çıkan köylüler, Attaşı mevkiinde kayaya benzeyen bir cisim fark etti. Nesnenin yanına giden köylüler, incelediklerinde bunun mantar olduğunu tespit etti. İlk defa böyle büyük bir mantar gördüklerini ifade eden köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köylüler, mantarı kesip eve götürdü.

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