Doğal güzellikleriyle cezbeden Sivrice, misafirlerini bekliyor

Elazığ'da doğal güzelliği ve zengin florasıyla dikkat çeken Sivrice ilçesi, baharla birlikte renk cümbüşüne büründü. Hazar Gölünün yanında, Hazar Baba Dağının eteğinde yer alan şirin ilçe Sivrice, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor.

Üç tarafı baraj ve göl sularıyla çevrili Elazığ'da baharla birlikte doğa canlanarak izlemesi keyif veren muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Sivrice ilçesi de güzel bir görüntüye kavuştu. Çevresinde dinlenme tesisleri, yazlık ve tatil siteleri ile kamp alanları bulunan tektonik Hazar Gölünün yanında, Hazar Baba Dağının eteğinde yer alan Türkiye'nin en şirin ilçelerinden biri olan Sivrice'de baharın gelişiyle farklı güzellikler ortaya çıktı. Kışın kayak merkeziyle, yazın sahilleriyle Akdeniz ve Ege'yi aratmayan ilçe zengin florası ile dikkat çekiyor. Hazar gölü içerisinde bulunan ve dalış turizmi için ön plana çıkan Batık Şehri ve ortasında bulundurduğu tavşan ve martı adası ile ön plana çıkan sevimli ilçe Sivrice, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Doğanın keyfini çıkarmak isteyen tatilcilerin ilgisini çekecek olan ilçenin sakinleri ise, Sivrice'nin güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi bekliyor.

İlçe sakinlerinden Necmettin Aydoğan, “Sivrice'miz şirin bir memleket. Gölüyle, doğasıyla ve her şeyiyle harika bir memleket. Kış ayında kayak merkezimiz var, yaz ayında Hazar Gölü'müz var” dedi.

81 yaşındaki ilçe sakinlerinden Ahmet Amca ise “İlçemiz her şeyiyle güzel. Bu binalar yapıldıktan sonra daha da güzelleşti. Zaten gölümüz de var. Kent merkezinden ve Diyarbakır'dan gelen giden çok oluyor” diye konuştu.