Doğru bilinen yanlışlıklar, afişte gösteriliyor

Elazığ'da,öğrenciler tarafından yapılan afiş çalışmasıyla doğru bilinen yanlışlıklar düzeltilmeye çalışılıyor.

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri,topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında çok bilinen yanlışlıklar projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında,yanlış bilinen sözlerin doğruları afiş haline getirilerek otobüsler ve duraklar başta olmak üzere kentin belirle noktalarına asıldı.

Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında öğrencilerle birlikte çok bilinen yanlışlıklar projesini hayata geçirdiklerini dile getiren FÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Serdar Yavuz, “Öğrenci arkadaşlarımızın fikrini hayata geçirdik. ‘Galat-ı Meşhur' çok bilinen yanlışlıklar anlamında kullanılır. Vatandaşlarımız “Galatı meşhur, lügati fasihten evlâdır” ifadesini kullanır. “Lügati Fasih” doğru güzel söz anlamında, ‘Galat-ı Meşhur' ise yanlış bilinenler anlamında kullanılır. Yanlış bilinenler lugatta doğru kullanılanlardan daha çok kullanılmaktadır. Toplumda biz ‘Galat-ı Meşhur'lar, 'Lügati Fasih'in önüne geçmesin diye böyle bir etkinlik planladık"dedi.

Yanlış bilinenleri vatandaşın görmesini istediklerini dile getiren Doç. Dr. Yavuz, belediye ve üniversitenin de desteklediğini kaydetti.

Projeyi gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler ise, geleceğin Türkçe öğretmenleri olarak yanlışları görmelerini istediklerini vurguladı.