Doğu Anadolu Bölgesi İl Müdürleri toplantıda bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin 7 il müdürü ile Ankara'da bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarının 9'uncusu Ankara'da gerçekleşti. Bakan Yardımcıları İsmail Ergüneş ve Fatma Öncü başkanlığında yapılan toplantıya, Elazığ Bitlis, Hakkari, Malatya, Muş, Tunceli ve Van il müdürleri katılım sağladı. Toplantıda, iller arasında tecrübe paylaşımının geliştirilmesi ve iyi proje örneklerinin yaygınlaştırılması el alındı.

Bu tarz toplantıların önemli olduğunu dile getiren Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç” Bakanlığımız himayesinde 1 Ağustos Pazar günü Ankara'da bölge müdürlerimizin katılımlarıyla, il müdürleri bölge toplantısı yapıldı. Biz de Elazığ'ı temsilen toplantıya katılım sağladık. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında ilimizde yürütülen psikososyal destek hizmeti ve vatandaş odaklı sahada yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bakanlığımız yetkililerine bilgilendirmelerde bulunduk. Böyle önemli bir toplantı gerçekleştirdiği için Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.