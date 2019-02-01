Doğu Türkistan'daki Çin zulmü Elazığ'da protesto edildi

Elazığ'da Doğu Türkistan'daki Çin zulmü, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk'ün katıldığı mitingle protesto edildi.

Memur-Sen Elazığ İl temsilciliği tarafından, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne tepki amaçlı miting düzenlendi. Sendika üyeleri ve vatandaşlar Cuma namazı sonrası ellerinde pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi. Mehteran ekibinin gösterisi ile başlayan mitingde vatandaşlar, ‘Katil Çin Türkistan'dan defol, Türkistan Türk'tür Türk kalacak' şeklinde sloganlarla attı.

65 yıldır süren Çin zulmünün son günlerde hat safhaya ulaştığını belirten Memur-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, “Milyonlarca Uygur Türkü soykırıma uğratılmaktadır. Çin dünyanın gözü önünde bir soykırım yapıyor ve hiç kimseden ses çıkmıyor. Bugün Doğu Türkistan'da oruç tutmak, Türkçe konuşmak ve namaz kılmak yasak. Çocuklara Türk veya Müslüman ismi koymak yasak. Hatta selam vermek bile yasak. Binlerce kişi suçsuz yere Çin hapishanelerinde yatıyor. 2017 yılından itibaren toplama kampları adı altında Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin DNA'sı toplanıyor kısırlaştırılıyor. Burada yaklaşık 3 milyon Uygur Türkü var. Her türlü işkenceye maruz kalıp Çin'in çizdiği sınırlar dahilinde bir hayata zorlanıyorlar. Allah'ı inkar etmeleri ve dinlerinden dönmeleri isteniyor. Yapmayanlara karşı ağır sistematik işkenceler uygulatıyor” dedi.

Doğu Türkistan, insanlık tarihinin hiç yaşamadığı bir zulümle imtihan edildiğini aktaran Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, “Doğu Türkistan Türk ve Müslüman olmanın bedelini ödüyor. Bu mücadele, bu bedel Adem Aleyhisselam, Habil ve Kabil'den bize miras kalan ve kıyamete kadar sürecek olan hak ve batılın mücadelesi. Allah bizi hakkın yanında yer almayı nasip etmiş. Biz bugün 35 milyon Müslüman Türk kardeşimizin sesi soluğu oluyoruz. Elazığ'dan Doğu Türkistan'a medet veriyoruz ve onların yanında yer aldığımızı Çin'e haykırıyor, kardeşlerimize de duyuruyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile miting sona erdi.