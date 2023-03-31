Doğukent'te seyircisiz randevu

Lig 1. Grubun 26. haftasında ES Elazığspor sahasında Edirnespor'la seyircisiz maçta karşı karşıya gelecek.

ES Elazığspor, Lig 1. Grubun 26. haftasında 2 Nisan Pazar günü Edirnespor'u konuk edecek. Geride kalan 2 haftada aldığı yenilgilerle Play-Off hattından uzaklaşan Elazığspor, pazar günü Edirnespor'u mağlup ederek kalan haftalar için rahat nefes almak istiyor. Hakkı İsmet Şimşek harici sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan ES Elazığspor'da Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Mesut Saray, İzzet Topatar ve Emre Akgün Edirnespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında.

Doğukent Hıdır Bilek Stadyumunda pazar günü 15.00'da başlayacak karşılaşmayı Adana Bölgesi B Klasman Hakemi Metehan Alpat yönetecek.