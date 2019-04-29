Her yılın Nisan ayında yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen şeker, kalp ve iştahsızlık başta olmak üzere bir çok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen doğunun muzu Işkın'da bereket yaşanıyor.

Elazığ'ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ‘Işkın' 10 liradan satılmaya başlandı. Her yıl Nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve Doğu'nun muzu olarak bilinen Işkın, bir çok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra, Bingöl,Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen Doğunun Muzu olarak bilinen Işkın, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi bir çok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

Bu sene yağışların bol olmasıyla birlikte ‘Işkın'da bolluk olduğunu belirten Hüseyin Sevgi Ovacık, “Işkın, doğanın ilacıdır. Dedem bunlarla büyümüş. O 90 yaşındayken ben dedem gibi tırpan biçemiyordum. Işkın, kanser ve şeker hastalığına birebirdir. Bağırsakları çalıştırıyor, sancıları kesiyor ve doktorlar bile tavsiye ediyor. Dedemiz ve babamız bunlarla büyüdüğünü gördüğümüz için çok sağlıklı olduğunu gördük. Eskiden kilosu 20 TL iken şimdi ise 10 liraya kadar düşmüş. Daha yeni yeni gelmeye başladı. ilerleyen zamanlarda fiyatları daha da düşecek. Şuan biraz pahalı olduğu için millet çekingen kalıyor. Işkın, Bingöl, Bitlis, Ovacık ve Pertek'ten geliyor. Elazığ'da ise Baskil ve Arıcak'ta çıkıyor"dedi.

Işkın'ın doğal bir ilaç olduğunu 10 sene öncesine kadar kimsenin bunu bilmediğine değinen Ovacık, toplanan ışkınlar İstanbul başta olmak üzere bir çok ile ve hatta yurt dışına bile gönderildiğini aktardı.

Bu yıl yağışların bol olması ile ışkının erken çıktını anımsatan Ovacık, güneşi fazla görmediği, güneşi yeterince aldığı zaman daha sulu ve tatlı olduğunu bildiklerini dile getirdi.