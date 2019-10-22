Dohman, “Seri galibiyetler alacağımıza inanıyorum”

Takımın ahengini beğeniyorum, birbirlerine uyumlu” dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor'da, Kozanspor maçı hazırlıkları sürüyor. Ofspor maçı ile birlikte göreve başlayan Teknik Direktör Ümit Dohman, çalışmalar ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ligin 10. haftasında Kozanspor FK'yı konuk edeceklerini ifade eden Dohman, “Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Sakat futbolcuların çokluğu biraz canımızı sıksa da yerlerine forma giyecek arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapacaktır. Geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Tepecikspor maçında sayısız pozisyonumuz vardı ama bir türlü ağları bulamadık. Rakip yalnızca 2 pozisyon geldi, 1'i gol oldu. Futbolda bu tür şanssızlıklar olabiliyor. Şanssızlıklar da sezon başından bu yana takımımızın yakasını hiç bırakmadı. Kozanspor maçıyla birlikte seri galibiyetler alacağımıza inanıyorum. Takımın ahengini beğeniyorum, birbirlerine uyumlu kardeşlerimiz. İlk yarının sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanıp, 23-24 puan aralığında ikinci yarıya giriş yapma gayretindeyiz. Hedeflerimiz dahilinde ligin ikinci yarısında bambaşka bir Elazığ Belediyespor izlettireceğiz” şeklinde konuştu.

Takımdaki sakat cezalı oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Teknik Direktör Dohman, “Samet Aydın, Burak Altıngök, Enver Abdullah Filiz ve Mazlum Öndil'in sakatlıkları devam ediyor. Mazlum'un önümüzdeki haftadan sonra aramıza katılmasını bekliyoruz. Stoperimiz Burak Keskin, Büyükçekmece Tepecikspor maçında kırmızı görmüştü, bu hafta aramızda olamayacak” diye konuştu.