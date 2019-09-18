Doktor katili tıp öğrencisi ve doktor sevgilisine müebbet

Elazığ'da öldürülen Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin cinayeti ile ilgili tutuklu yargılanan Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi ile sevgilisi pratisyen doktora müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 8 Aralık 2018 tarihinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki evde meydana gelmişti. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. (23), sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül B. ile birlikte eve davet ettikleri Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli ile doktor sevgilisi yakalanarak gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklu olarak yargılanan zanlılar, bugün Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Fatih Şemsettin A. ile Elazığ E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Çağla Gül B., SEGBİS'le katıldı. Maktul yakınları ve taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada savcının mütalaasının ardından sanıklara söz verildi.

Kadın doktor özür diledi, sevgilisi cinayeti inkar etti

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Çağla Gül B., "Ben Mustafa'ya hiç bir şekilde zarar vermedim, tüm kamuoyundan özür diliyorum. Mustafa'yı ben öldürmedim" dedi. Cinayeti sevgilisinin işlediğini ileri süren sanık Fatih Şemsettin A. ise, "Benim bünyem kan karşısında çok fazla dayanamıyor. Ben nasıl oluyorum da Mustafa Girgin'i öldürüyorum. Bir psikopat kadın yüzünden Mustafa Girgin hayatını kaybetti ve ben de cezaevinde bulunuyorum" diye konuştu.

Maktul tarafı ise, her iki sanığın da tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, her iki sanığını da "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Zanlı Fatih Şemsettin A'ya ise olayda kullandığı bıçak nedeniyle 6 ay hapis cezası da verildi.